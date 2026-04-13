Tümer Metin'den şampiyonluk iddiası: 'Başka şansı yok'

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, 1-1 sona eren Galatasaray-Kocaelispor maçını NOW'da yorumladı.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçında üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadığını belirten Tümer Metin, "Üretkenlik açısından son üç senenin iç saha oyunundan çok uzak bir Galatasaray izledik. 7 puanlık bir avantajla ligin son haftalarına girdiğinde o kredi sana bir rahatlık getirmiş olabilir. Bunun takıma etki ettiğini düşünüyorum. Üzerine bir de Osimhen'in yokluğu ile oyun planın değişiyor. Icardi bugün oyuna giriyor, topa değmeden bitti maç" dedi.

Osimhen'in Galatasaray'ın yüzde 51'i olduğunu söyleyen Tümer Metin, "Icardi'yi oynatsan dert, oynatmasan ayrı dert. Galatasaray'ın yüzde 51'i yok yani Osimhen yok. O dışarıdayken geri kalan her şey kısıtlı meziyetlere kalıyor. En önemlisi Galatasaray bu sene 2 tane 7 puanlık kredi kaybetti. Son haftalarda Galatasaray'da formda olarak bir Barış Alper'i sayabiliriz Uğurcan'a ek olarak" şeklinde konuştu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Tümer Metin, "Kartlar yeniden dağıtıldı. Dün akşam itibarıyla şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde diyemezdik. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde de şampiyonluk var Galatasaray kadar. Fenerbahçe kalan 5 maçını kazanırsa şampiyon oluyor" sözlerini sarf etti.

TÜMER METİN'DEN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Son olarak şampiyonluk yarışında derbinin öneminin altını çizen Tümer Metin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum, sürpriz beklemiyorum.

Ben derbiyi kazananın şampiyon olacağını düşünüyorum. Derbiyi kazanan işi bitirir. Ayrıca Galatasaray'ın beraberlik kredisi de var. Fenerbahçe kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin başka şansı yok."