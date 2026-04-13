Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tümer Metin'den şampiyonluk iddiası: 'Başka şansı yok'

13.04.2026 14:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tümer Metin, Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Metin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de bir tahminde bulundu.

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, 1-1 sona eren Galatasaray-Kocaelispor maçını NOW'da yorumladı.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçında üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadığını belirten Tümer Metin, "Üretkenlik açısından son üç senenin iç saha oyunundan çok uzak bir Galatasaray izledik. 7 puanlık bir avantajla ligin son haftalarına girdiğinde o kredi sana bir rahatlık getirmiş olabilir. Bunun takıma etki ettiğini düşünüyorum. Üzerine bir de Osimhen'in yokluğu ile oyun planın değişiyor. Icardi bugün oyuna giriyor, topa değmeden bitti maç" dedi.

Osimhen'in Galatasaray'ın yüzde 51'i olduğunu söyleyen Tümer Metin, "Icardi'yi oynatsan dert, oynatmasan ayrı dert. Galatasaray'ın yüzde 51'i yok yani Osimhen yok. O dışarıdayken geri kalan her şey kısıtlı meziyetlere kalıyor. En önemlisi Galatasaray bu sene 2 tane 7 puanlık kredi kaybetti. Son haftalarda Galatasaray'da formda olarak bir Barış Alper'i sayabiliriz Uğurcan'a ek olarak" şeklinde konuştu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Tümer Metin, "Kartlar yeniden dağıtıldı. Dün akşam itibarıyla şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde diyemezdik. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde de şampiyonluk var Galatasaray kadar. Fenerbahçe kalan 5 maçını kazanırsa şampiyon oluyor" sözlerini sarf etti.

TÜMER METİN'DEN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Son olarak şampiyonluk yarışında derbinin öneminin altını çizen Tümer Metin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum, sürpriz beklemiyorum.

Ben derbiyi kazananın şampiyon olacağını düşünüyorum. Derbiyi kazanan işi bitirir. Ayrıca Galatasaray'ın beraberlik kredisi de var. Fenerbahçe kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin başka şansı yok."

İlgili Konular: #galatasaray #Kocaelispor #Tümer Metin

İlgili Haberler

Tümer Metin'den Victor Osimhen iddiası: 'Ameliyat sonrası minimum 4 hafta...'
Tümer Metin'den Victor Osimhen iddiası: 'Ameliyat sonrası minimum 4 hafta...' Futbol yorumcusu Tümer Metin, Victor Osimhen'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Osimhen'in yaşadığı sakatlığın kendisinin de başından geçtiğini belirten Tümer Metin, Nijeryalı yıldızın sahalara hangi maçla döneceğini açıkladı.
Tümer Metin'den flaş Guendouzi iddiası: 'Başıma bir şey gelsin istemem ama...'
Tümer Metin'den flaş Guendouzi iddiası: 'Başıma bir şey gelsin istemem ama...' Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Tümer Metin'den Galatasaraylı yıldıza övgü: 'Avrupa'nın ilk 5'inde'
Tümer Metin'den Galatasaraylı yıldıza övgü: 'Avrupa'nın ilk 5'inde' Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Uğurcan Çakır'ın performansıyla ilgili konuşan Metin, "Bence şu anda Türkiye'nin en iyisi belki Avrupa'nın da ilk 5'inde" ifadelerini kullandı.