Tuncay Şanlı'dan istifa kararı!

TFF 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Çorum FK'de teknik direktör Tuncay Şanlı, istifa ettiğini duyurdu.

Tuncay Şanlı'dan istifa kararı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 19:14

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tuncay Şanlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla yorum yapmayacağını belirterek, "Değmez de zaten. Benim ve ekibimin amacı şudur; futbol adına güzel şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o. Hakemle ilgili oynarken de yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü yorumsuz bir durum var. İçeride oyuncu grubuma da söyledim, onlara teşekkür ettim, çalışmayacağımı dile getirdim" ifadelerini kullandı.

8 MAÇTA 3 GALİBİYET

Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Ligde son iki maçını kaybeden ve play-off hattından uzaklaşan Ahlatcı Çorum FK, 51 puanla 13. sırada bulunuyor.


Etiketler: #Tuncay Şanlı #Çorum FK #istifa

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ye İrfan Can Eğribayat yanıtı: 'Kasten ve hadsizce...'

Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ye İrfan Can Eğribayat yanıtı: 'Kasten ve hadsizce...'
Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Tüm Türkiye'nin gözü önünde!'

Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Tüm Türkiye'nin gözü önünde!'
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü! 'En büyük transfer o olacak'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü! 'En büyük transfer o olacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler