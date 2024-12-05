Tur uzatmalarda geldi: Gaziantep FK'ye tek gol yetti!

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nın 4. turunda kendi sahasında ağırladığı Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan takım oldu.

Tur uzatmalarda geldi: Gaziantep FK'ye tek gol yetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 22:57

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gaziantep FK, evinde Batman Petrolspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren tek golü 90+2'de Kenan Kodro kaydetti.

Gaziantep FK, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.


Etiketler: #gaziantep fk #Batman Petrolspor #Kenan Kodro #Türkiye Kupası

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