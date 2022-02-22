Türk boksör Seren Ay Çetin WBC kemeri için mücadele edecek

22 Şubat 2022 Salı, 16:33

Boksta dünyanın en büyük kemer organizasyonu olarak anılan WBC'nin (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemer maçına çıkacak ilk Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, çok sert bir rakip ile eşleşti. Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, İstanbul'da 13 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda 53.980 kiloda Avusturyalı Golden Baby lakaplı ve 2 kez WBC dünya şampiyonu olan Eva Voraberger ile ringe çıkacak.

Boks kariyerinde uluslararası müsabakalardaki 9 maçta rakiplerini mağlup eden Çetin, dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen ve Muhammed Ali, Mike Tyson gibi efsanevi dövüşçülerin kemer aldığı WBC maçında kemeri kazanıp, Türk boks tarihine adını yazdırmak istiyor.

"EN ÇOK ZORLAYAN DÖNEMDEYİM"

Güç ve dayanıklılık kampı zamanlarında olduğunu dile getiren Seren Ay Çetin, "Şu ana kadar çok güzel gidiyor hiçbir problem yok. En çok zorlayan dönemdeyim çünkü güç ve dayanıklılık kampı benim için zor geçiyor. Antrenman saatleri uzun günde sabah akşam olmak üzere 5-6 saatlik bir metodla ilerliyoruz. İstanbul'a geldik ikinci kampımıza başlayacağız. İnşallah bu şekilde devam eder kamplarım" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONU YENMEDEN ŞAMPİYON SAYILMAYIZ"

Seren Ay Çetin, bir şampiyonu yenmeden şampiyon olunamayacağını dile getirerek, "En kolay olan rakibi seçseydim bu bana iyi hissettirmezdi. Eğer adımı duyurabileceksem bu şekilde duyurmak istiyorum. Bu kemer çok önemli Türk tarihi için. Bu kemere yakışır bir maç olsun istedim ve rakibimi seçtim. Herkes en yakınlarım da dahil maçı kaybedeceğimi düşünüyor ama ben kendimden çok eminim. Maçı kazanacağıma inanan nadir kişilerden biri de benim. Bu izleyenler için de sürpriz olacak çünkü maçı nakavt ile kazanacağım bu şekilde umuyorum ve bunun için çalışıyorum. Kemeri ülkeye getirmem lazım, ülkemizin bir açığı. Ben bu başarıyı yaşatmak istiyorum. Bu başarıyı elde edip sonrasında dünya şampiyonası altın kemeri için oynayacağım. Asıl hedefim de bu. Dünya şampiyonu olup hatta süper şampiyon olmak sonrasında bu unvanı koruyup zamanı gelince kendi isteğimle boksu bırakmak. Hedefi bu kadar yüksek olan birinin çıkışı da bu şekilde yapması gerekiyor bence. Yoksa bu hedeflerin gerçekleşeceğine inanamazdım, hayal olarak kalırdı. Bu yüzden bu rakibi seçtiğim için çok şanslıyım. Bir kere daha seçme şansım olsa yine kendisini seçerdim" diye konuştu.

"TÜRK KADINLARINI BANA DESTEK OLMALARI İÇİN MAÇIMA BEKLİYORUM"

Bu başarıyı Türk kadınları adına almak istediğini ifade eden Çetin, "Tüm boks severleri, Türk kadınlarını bana destek olmaları için maçıma bekliyorum. Başaracağıma çok inanıyorum ve maçı İstanbul'a en çok da bu yüzden aldırmak istedim. Canlı canlı başarıma ortak olunmasını istiyorum. İnşallah kemeri alacağım ve bunun gururunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"DÜNYADA ÇOK DEĞERİ OLAN BİR ORGANİZASYON"

Seren Ay Çetin, bu süreçte kendisine destek olan sponsorlara da teşekkür etti. Sponsorluk konusunda daha fazla destek olması gerektiğini ifade eden Çetin, "Bu çok büyük ve dünyada çok değeri olan bir organizasyon. Çok önemli bir isimle mücadele edeceğim. İnşallah dünyanın bu kadar değer verdiği kemere ülkemiz de değer verir. Sponsorluk desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.