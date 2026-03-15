Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk futbolunun köklü kulübü Adanaspor 3. Lig'e düştü!

Türk futbolunun köklü kulübü Adanaspor 3. Lig'e düştü!

15.03.2026 17:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Türk futbolunun köklü kulübü Adanaspor 3. Lig'e düştü!

Adanaspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Somaspor'a 5-0 mağlup olarak küme düşen takım oldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 28'inci hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantilerken, Adana temsilcisi bitime 6 hafta kala küme düştü.

Bu sonuçla; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ligden çekildiği grupta 3'üncü lige düşen son takım Adanaspor oldu.

19 YIL SONRA DÜŞTÜ

Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Adanaspor, daha önce 2006-07 sezonunda yer aldığı 3'üncü lige 19 yıl sonra düştü.

Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ilk yarısı 0-0 biten maçta Somaspor'un ikinci devdereki gollerini 52'nci dakikada Ömür Pektaş, 65'inci dakikada Arda Gülmez, 70'inci dakikada Namık Barış Çelik, 86'ncı dakikada Mustafa Taner Tamer, 90+2'nci dakikada ise Osmancan Öztürk kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puana ulaşırken, Adana temsilcisi 4 puanda kaldı.

İlgili Konular: #küme düşme #TFF 3. Lig #Adanaspor

