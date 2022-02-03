Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara'yı 3-1 yendi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-1 yendi.
Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında sahasında İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) 14 sayıyla Türk Hava Yolları takımının smaçörü Madison Kingdon seçildi.
Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki altıncı ve son maçında 15 Şubat Salı günü deplasmanda Çekya’nın VK Dukla Liberec takımına konuk olacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)
Türk Hava Yolları: Şeyma, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı, Van Ryk, Ceren (L) (Ada, Kingdon, Polen, İrem)
Igor Gorgonzola Novara: Washington, Hancock, Bosetti, Chirichella, Montibeller, Daalderop, Imperiali (L) (D’odorico, Battistoni)
Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-16
Süre: 1 saat 49 dakika (28, 25, 29, 27)
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