Kaya Çilingiroğlu ile bayram tatilinde olan Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı

Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:19

Güncelleme: 11.04.2024 - 17:19

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıllık evliliklerini 2005'te sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan ikili, zaman zaman kızları Zehra ile birlikte vakit geçiriyor.



Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte yeniden bir araya geldi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, bu kez Antalya'da buluştu. İkiliye, kızları Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti.



"GOLF YORGUNLARI"

Birlikte golf oynayan grup, objektif karşısında poz da verdi. Hülya Avşar, o anları "Golf yorgunları" notuyla yayımladı.