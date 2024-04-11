Kaya Çilingiroğlu ile bayram tatilinde olan Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile birlikte Antalya'da golf oynadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:19
Kaya Çilingiroğlu ile bayram tatilinde olan Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıllık evliliklerini 2005'te sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan ikili, zaman zaman kızları Zehra ile birlikte vakit geçiriyor.

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile birlikte yeniden bir araya geldi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, bu kez Antalya'da buluştu. İkiliye, kızları Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti.

"GOLF YORGUNLARI"

Birlikte golf oynayan grup, objektif karşısında poz da verdi. Hülya Avşar, o anları "Golf yorgunları" notuyla yayımladı.


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