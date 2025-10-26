Türk takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi: 'Yüzde 99...'

UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlayan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ediyor.
Futbol veri sitesi Opta, 2027-28 sezonu için Şampiyonlar Ligi tahmininde Türkiye için dikkat çeken bir oran hesapladı.
UEFA ülke sıralamasındaki mevcut liste üzerinden Şampiyonlar Ligi'nin 2027-2028 sezonuna doğrudan katılım hakkı alacak ülkeler araştırıldı.
Opta'nın hesapladığı sonuçlar şu şekilde:
Yunanistan: Yüzde 4
Polonya: Yüzde 40
Çekya: Yüzde 57
Türkiye: Yüzde 99
Ülke puanında son durum ise şu şekilde:
1. İNGİLTERE: 99005 PUAN
2. İTALYA: 87803 PUAN
3. İSPANYA: 82203 PUAN
4. ALMANYA: 78402 PUAN
5. FRANSA: 71248 PUAN
6. HOLLANDA: 63700 PUAN
7. PORTEKİZ: 60266 PUAN
8. BELÇİKA: 56350 PUAN
9. TÜRKİYE: 46000 PUAN
10. ÇEKYA: 42300 PUAN
11. YUNANİSTAN: 39112 PUAN