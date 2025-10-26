Türk takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi: 'Yüzde 99...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.10.2025 16:08:00
Cumhuriyet Spor
Futbol veri sitesi Opta, 2027-28 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi tahmininde Türkiye için dikkat çeken bir hesaplama paylaştı.

UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlayan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ediyor.

Futbol veri sitesi Opta, 2027-28 sezonu için Şampiyonlar Ligi tahmininde Türkiye için dikkat çeken bir oran hesapladı.

UEFA ülke sıralamasındaki mevcut liste üzerinden Şampiyonlar Ligi'nin 2027-2028 sezonuna doğrudan katılım hakkı alacak ülkeler araştırıldı.

Opta'nın hesapladığı sonuçlar şu şekilde:

Yunanistan: Yüzde 4

Polonya: Yüzde 40

Çekya: Yüzde 57

Türkiye: Yüzde 99

Ülke puanında son durum ise şu şekilde:

1. İNGİLTERE: 99005 PUAN

2. İTALYA: 87803 PUAN

3. İSPANYA: 82203 PUAN

4. ALMANYA: 78402 PUAN

5. FRANSA: 71248 PUAN

6. HOLLANDA: 63700 PUAN

7. PORTEKİZ: 60266 PUAN

8. BELÇİKA: 56350 PUAN

9. TÜRKİYE: 46000 PUAN

10. ÇEKYA: 42300 PUAN

11. YUNANİSTAN: 39112 PUAN

