Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk Telekom Fransa'dan avantajla döndü!

1.04.2026 00:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türk Telekom, BKT EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Cosea JL Bourg'u 99-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynan maçta, ilk çeyrek 32-13, devreyi 54-26 ve üçüncü çeyrek de 77-53 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.

Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 99-71 kazanarak rövanş maçı için finale giden yolda avantaj sağladı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Salon: Ekinox

Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Letonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Cosea JL Bourg: Mcghee 11, Gach 15, Lindo 4, Kokila 10, Mokoka 16, Mitchell 6, Moulare 3, Kane, Mcdowell-White 6, Agee, Guedegbe

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 15, Simonovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston 11, Allman 19, Alexander 13, Usher 9, Smith 7, Berkan Durmaz

1. Periyot: 13-32

Devre: 26-54

3. Periyot: 53-77

İlgili Konular: #fransa #EuroCup #Türk Telekom

İlgili Haberler

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup yarı finali ilk maçında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
U21 Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı ile birlikte önemli bir rekora imza attı.