Türkçe paylaşımla duyuruldu... Al-Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 08:53

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:08

Teknik direktör Fatih Terim'in, Al-Shabab serüveni resmen başladı. Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'in Türkçe paylaşım da yaptı.

Suudi Arabistan temsilcisi, deneyimli teknik direktörü gece 04:00'te yaptığı paylaşımla duyurdu.

Al-Shabab'ın resmi sayfasından yapılan Türkçe paylaşımda "Merhaba İmparator" sözlerine de yer verildi.

Kulübün İngilizce sayfasından yapılan paylaşımda ise yine Türkçe "Al Shabab’ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre Fatih Terim, Al-Shabab'a yarım sezonluk imza attı. 71 yaşındaki teknik adamın 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

Buna göre Fatih Terim, 6 ay için Al-Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret alacak.

Fatih Terim'in yardımcılıklarını Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yapacak.