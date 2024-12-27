Türkçe paylaşımla duyuruldu... Al-Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in, Al-Shabab serüveni resmen başladı. Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'in Türkçe paylaşım da yaptı.
Suudi Arabistan temsilcisi, deneyimli teknik direktörü gece 04:00'te yaptığı paylaşımla duyurdu.
Al-Shabab'ın resmi sayfasından yapılan Türkçe paylaşımda "Merhaba İmparator" sözlerine de yer verildi.
• ?? "??????????" .. ????? ?????? ????— ???? ?????? ??????? (@AlShababSaudiFC) December 27, 2024
Merhaba, İmparator! ?? pic.twitter.com/MId83Q7sgl
Kulübün İngilizce sayfasından yapılan paylaşımda ise yine Türkçe "Al Shabab’ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Al Shabab’ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor! @fatihterim ???? https://t.co/g99NCXtHkO— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) December 27, 2024
KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Sabah'ın haberine göre Fatih Terim, Al-Shabab'a yarım sezonluk imza attı. 71 yaşındaki teknik adamın 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.
Buna göre Fatih Terim, 6 ay için Al-Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret alacak.
Fatih Terim'in yardımcılıklarını Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yapacak.
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