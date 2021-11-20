Turkish Airlines Euroleague'de 11.haftanın panoraması

20 Kasım 2021 Cumartesi, 17:14

Turkish Airlines Euroleague'de çift maç haftasının ikinci kısmı da tamamlandı. Temsilcilerimizin birbirine zıt performanslar gösterdiği haftada; Anadolu Efes Olympiacos galibiyetinin ardından bu sefer de Monaco'yu farklı geçti. Fenerbahçe Beko, Bayern Münih maçının ardından bu sefer de hafta başına kadar galibiyeti olmayan Zalgiris'e boyun eğdi.

Barcelona ve Real Madrid'in müthiş bir hafta geçirerek zirveye oturduğu, önceki haftanın lideri Olimpia Milano'nun da çifte mağlubiyet yaşadığı, Zalgiris'in 9 maçta henüz hiç galibiyeti yokken 2'de 2 yaptığı bir haftayı geride bıraktık.

İşte Euroleague'de 11. hafta karşılaşmalarının maç maç detayları:

FC Bayern Munih 81-78 Panathinaikos OPAP

Fenerbahçe Beko'yu evinde mağlup ederek başladığı haftada Bayern Münih, maç boyu yakın geçen karşılaşmada Panathinaikos'u geçmesini bildi. Bir ara Panathinaikos'un 10 sayı öne de geçtiği karşılaşmada Obst'un 3.çeyrek sonu bulduğu kritik üçlükler maçın dengede gitmesini sağladı. Son 30 saniyeye 76-74 önde giren Panathinaikos'ta Okaro White iki serbest atıştan yararlanamadı ve dönüşte sahnede Lucic vardı. Fenerbahçe Beko maçında da kritik sahnelerde öne çıkan Sırp oyuncu, toplamda 6 sayı bulduğu karşılaşmada belki de en kritik sayıyı kaydeden isim oldu ve maçı takımına getirdi. Bayern'de 20 sayı kaydeden Hilliard, maçın en skorer ismi olurken;Panathinaikos'ta Papapetrou 17, Macon ise 12 sayı ile Yunan ekibinde öne çıkan isimler oldu.

Real Madrid 79-67 Kızılyıldız

Art arda aldığı 3 galibiyetle bu maça çıkan Real Madrid, Baskonia karşısında haftaya yenilgiyle başlayan Kızılyıldız'ı konuk etti. İlk devre boyunca dengeli bir oyunun sergilendiği ve savunmaların etkili olduğu maçta, 3.çeyrekte Real Madrid'in direksiyona geçmesi ile dengeler bozuldu. Real'in uzunları ile kararttığı boyalı alana bir türlü çözüm bulamayan ve dışardan da sadece 6/23 atan Kızılyıldız adeta tıkandı. Gerekli sertliği ve direnci uygulamada da geri kalan Kızılyıldız, bu sezon rakiplerine en az faul yaptığı maçı geride bıraktı. Son çeyrekte 4 dakikada 13 sayı bularak maçı iyice kendi tarafına çeken Real'de Poirier'in 14, Tavares'in 15 sayısı galibiyeti getirdi. Austin Hollins'in 16 sayılık performansı, Kızılyıldız'ın çift maç haftasını galibiyetsiz kapamasını engelleyemedi. Real Madrid ise aldığı art arda 4. galibiyet ile Barcelona ile lig sıralamasında yalnız kalmış durumda.

UNICS Kazan 85-71 ALBA Berlin

Haftaya flaş Olimpia Milano galibiyeti ile başlayan Unics Kazan, Alba karşısında ilk çeyreği 26-13 geride kapadı. İkinci çeyrekte durumu biraz daha toparlayan Rus temsilcisi, devreye yine de 48-40 geride girdi. 3.çeyreğin sonlarına doğru Lorenzo Brown ve Hezonja'nın performansı ile momentumu iyice eline alan Rus ekibi, bu çeyrekte potasında sadece 12 sayı gördü. Savunmadaki etkinliği son çeyrekte de devam eden Unics, son periyotta 26 sayı bulurken sadece 11 sayı yedi. Ritme dayalı oyununu bu maçta hiç bulamayan Alba kaybettiği 19 top kaybı ile sezonki en yüksek sayısına ulaştı ve mağlubiyetinin temelini oluşturmuş oldu. Alman ekibi art arda 3.mağlubiyetini alırken, Unics de haftayı çifte galibiyetle tamamlayan takımlardan oldu.

Anadolu Efes 98-77 AS Monaco

Olympiacos mücadelesindeki 4.çeyrek performansı ile haftaya farklı bir galibiyetle başlayan Anadolu Efes, bu momentumunu Monaco maçında da devam ettirdi. Maç başında Pleiss ile etkili başlayan, ikinci çeyrekte 20 sayılara kadar farkı çıkaran Efes, son çeyreğe 73-61'lik skor ile önde girdi. Takımın yıldızı Mike James'in sadece 4 sayı bulabildiği ve kenara alındığı zaman koç Mitrovic ile tartışarak soyunma odasına gittiği mücadelede, son çeyrekte farkı 6'ya kadar indiren Monaco, Efes'in savunmasına bir çözüm bulamadı ve maçı çift haneli farkla kaybetmiş oldu. Olympiacos maçının yıldızı Beabois, bu maçta da bulduğu 17 sayı, 7 asist ile yıldızlaştı. Monaco'da Paris Lee 4/5 üçlük ile 18 sayı kaydederken Motiejunas 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Çift maç haftasını 94 sayı ortalaması ile bitiren Anadolu Efes, 2'de 2 yapmış oldu. Monaco ise haftayı çifte mağlubiyetle tamamladı.

Zenit St Petersburg 74-70 AX Armani Exchange Milan

10. hafta karşılaşmasında Unics Kazan'a farklı mağlup olarak herkesi şaşırtan Olimpia Milano, Zenit deplasmanında maça 12-4'lük seri ile giriş yaptı. Çeyreğin dengede bittiği, devrenin de 4 sayılık Milano üstünlüğü ile geçildiği karşılaşmada 3.çeyrek de 60-60 berabere tamamlandı. 4.30 dakika kala 66-66'da tekrar eşitlenen karşılaşmada maç sonunda 8-4'lük seri ile tamamlayan Zenit'de Jordan Loyd sahnedeydi. Kritik anda bulduğu üçlük ile skoru 71-66'ya getiren ABD'li guard, maçın da Rus temsilcisine gitmesini sağladı. Jordan Mickey 17, Gudaitis de bulduğu 13 sayı ile galibiyette önemli pay sahipleri idi. Sadece %24 üçlük isabeti sağlayabilen Milano'da bu sezonun kendisi adına en iyi maçını geçiren Sergio Rodriguez'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu skorun ardından Zenit ve Olimpia Milano 8 galibiyet 3 mağlubiyette eşitlenmiş oldular.

Zalgiris Kaunas 86-75 Fenerbahçe Beko

Çift maç haftasının ilk ayağında Bayern Münih karşısında hücumda istediği akışkanlığı bir türlü ulaşamayan ve Lucic-Rubit ikilisine çözüm bulamayan Fenerbahçe Beko, maçın son dakikalarına yakın skorla girse de karşılaşmayı kaybetmişti. İlk çeyrekte dengeli bir oyunun sürdüğü maçta, Zalgiris 2.çeyrekte Fenerbahçe Beko'dan 2 kat fazla sayı buldu. 3. çeyrekte farkın bir ara 15 sayılara kadar yükseldiği karşılaşmada son periyoda 64-59'luk Zalgiris üstünlüğü ile girildi. Farkı kapamaya yaklaştığı her anda savunmasından darbeyi yiyen temsilcimiz, Zalgiris karşısında mağlup olmaktan kurtulamadı. Sezon başında sarı-lacivertlilerden Zalgiris'e transfer olan Ulanovas'ın 18 sayı ile bu sezonki en iyi karşılaşmasını oynadığı günde, Kalnietis de 11 sayı, 11 asistlik performansı ile galibiyeti getirenlerdendi. 23 ribaund ile sezonki en dip noktayı gören Fenerbahçe'de De Colo, kaydettiği 17 sayı ile takımın en skorer ismi oldu. Hafta başlarken ligde henüz galibiyeti bulunmayan Zalgiris, çift maç haftasını iki galibiyetle kapatırken; Fenerbahçe Beko da bu haftaki ikinci, art arda da üçüncü mağlubiyetini almış oldu.

Olympiacos 90-73 Maccabi Playtika Tel Aviv

10. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes'e son periyotta sadece 3 sayı atabilen ve maçı farklı kaybeden Olympiacos, bu sezon evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Kostas Sloukas'ın 18 sayı ile sezondaki kişisel rekoru kırdığı karşılaşmada, Pire temsilcisinde 4 oyuncu daha çift haneli skor üretti. Maccabi'nin skorerlerin oldukça suskun olduğu maçta, geçtiğimiz maç tam 37 sayı kaydeden Wilbekin sadece 6 sayı bulabildi. Olympiacos'un takım halinde topu çok iyi paylaştığı ve 22 asist bulduğu karşılaşma, 90 sayı ile sezonun kendileri için en yüksek skorunu da getirmiş oldu.

Bitci Baskonia 74-80 CSKA Moskova

İki gün önce oynanan Barcelona mücadelesinde 3.çeyrekte müthiş bir geri dönüş sergileyen CSKA, son periyotta rakibine direnemeyince müthiş mücadelenin kaybeden tarafı olmuştu. Bu karşılaşmaya da kötü başlayan ve 23-8 geriye düşen Rus ekibi, ikinci periyotta skorda üstünlüğü aldı ve bir daha da skoru Baskonia'ya vermedi. Barcelona maçının CSKA için yıldızı Voigtmann'dan ve Clyburn'den 16'şar, Shengelia'dan da 15 sayı bulan CSKA, maçı kazanmasını bildi. 4.periyotta üst üste üçlükleri ile bir ara Baskonia'nın maça ortak olmasını sağlayan Granger 12 sayı kaydederken, Wade Baldwin 18 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Neven Spahija'in ilk maçında Kızılyıldız'ı dinamik bir oyunla geçen Baskonia, yeni antrenörüyle ilk mağlubiyetini almış oldu.

LDLC ASVEL Villeurbanne 60-80 FC Barcelona

Barcelona, hafta içi oynadıkları kıran kırana CSKA maçının ardından sonra bu sefer de Asvel deplasmanına konuk oldu. Kısa rotasyonunda Cory Higgins ve Alex Abrines'in yanı sıra bu sefer CSKA maçında sıkıntı yaşayan Calathes'ten de yoksun çıkan İspanyol temsilcisi, maça 24-9'luk bir girişle başladı. Bu sezon Real Madrid'den transfer edilen Nicolas Laprovittola 7/12 üçlük isabeti ve bulduğu 25 sayıyla, kariyer sayı rekorunu kırdı ve maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Nikolo Mirotic'in de 15 sayıyla katkıda bulunduğu mücadelede, Asvel'de Elie Okubo'nun 17 sayısı Fransız temsilcisinin 60 sayıda kalmasını engelleyemedi. Asvel'in bu sezonki en düşük skorunu kaydettiği gecede, Barcelona da aldığı 45 ribaund ile bu sezonki kendi rekorunu kırmış oldu. 20 sayılık galibiyetin ardından Barcelona, çift maç haftasını ikide iki ile kapatmış oldu.