Türkiye 3 takımla Avrupa'ya devam edecek: İşte UEFA ülke puanında son durum!

29.08.2025 09:38:00
Cumhuriyet Spor
Avrupa maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanında son durum netleşti. Beşiktaş ve Başakşehir, Avrupa'ya veda etti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yolculuğuna devam edecek.

UEFA ülke puanında son durum netleşti. Türkiye'den 2 takım Avrupa'ya veda ederken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yoluna devam edecek. Beşiktaş ve Başakşehir ise bu sezon yolculuğunu tamamladı. 

Bununla birlikte UEFA ülke puanında kritik dönem başladı. Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya'da 1 takım elenirken 4 takım yoluna devam ediyor. 

İşte ülke puanında son durum; 

1 - İngiltere: 95.005

2 - İtalya: 84.659

3 - İspanya: 78.953

4 - Almanya: 74.687

5 - Fransa: 67.961

6 - Hollanda: 61.865

7 - Portekiz: 57.466

8 - Belçika: 54.950

9 - Türkiye: 43.600

10 - Çekya: 40.300

