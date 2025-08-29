Türkiye 3 takımla Avrupa'ya devam edecek: İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA ülke puanında son durum netleşti. Türkiye'den 2 takım Avrupa'ya veda ederken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yoluna devam edecek. Beşiktaş ve Başakşehir ise bu sezon yolculuğunu tamamladı.
Bununla birlikte UEFA ülke puanında kritik dönem başladı. Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya'da 1 takım elenirken 4 takım yoluna devam ediyor.
İşte ülke puanında son durum;
1 - İngiltere: 95.005
2 - İtalya: 84.659
3 - İspanya: 78.953
4 - Almanya: 74.687
5 - Fransa: 67.961
6 - Hollanda: 61.865
7 - Portekiz: 57.466
8 - Belçika: 54.950
9 - Türkiye: 43.600
10 - Çekya: 40.300