Türkiye 3 takımla Avrupa'ya devam edecek: İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA ülke puanında son durum netleşti. Türkiye'den 2 takım Avrupa'ya veda ederken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yoluna devam edecek. Beşiktaş ve Başakşehir ise bu sezon yolculuğunu tamamladı.

Bununla birlikte UEFA ülke puanında kritik dönem başladı. Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya'da 1 takım elenirken 4 takım yoluna devam ediyor.

İşte ülke puanında son durum;

1 - İngiltere: 95.005

2 - İtalya: 84.659

3 - İspanya: 78.953

4 - Almanya: 74.687

5 - Fransa: 67.961

6 - Hollanda: 61.865

7 - Portekiz: 57.466

8 - Belçika: 54.950

9 - Türkiye: 43.600

10 - Çekya: 40.300