Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağırılan Ravil Tagir kimdir?

23 Eylül 2022 Cuma, 12:09

Ravil Tagir, 2003 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. Ravil, futbola Bursa Kültürspor'da başladı.

RAVİL TAGİR NERELİ?

Ana vatanı Kazakistan olan Ahıska Türklerindendir.

RAVİL TAGİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ravil, 2019'da Altınordu as takımında oynamaya başladı. 18 Ağustos 2019'da Hatayspor ile oynanan 1. Lig karşılaşmasında ilk 11 başlayarak ilk kez Altınordu formasını giydi. Bu tarihten itibaren düzenli forma şansı yakalayan Ravil, ilk golünü Osmanlıspor ile 14 Şubat 2020'de oynanan 1. Lig karşılaşmasında 88. dakikada buldu. 28 Eylül 2020'de İstanbul Başakşehir'e 2,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan %30 pay karşılığında transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2022 yılında Medipol Başakşehir'den 2 yıl kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo’ya transfer oldu.



RAVİL TAGİR'İN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Ravil, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ile 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne katıldı. 2022 Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynayacağı maç öncesi kadroya çağrıldı.



