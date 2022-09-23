Mecklenburg düşesi Hande Macit kimdir? Mersinli Hande Macit nasıl düşes oldu?

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 11:31
<p>Türk vatandaşı <strong>Hande Macit</strong>, Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi. Mecklenburg düşesi Hande Macit kimdir, nasıl düşes oldu?</p>

Türk vatandaşı Hande Macit, Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi. Mecklenburg düşesi Hande Macit kimdir, nasıl düşes oldu?

<p><strong>Hande Macit kimdir? </strong></p> <p>1993 yılında <strong>Mersin</strong>’in Tarsus ilçesinde doğan Hande Macit Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için Almnaya'ya giden Macit burada ağabeyi ile birlikte şirket kurdu. </p>

Hande Macit kimdir? 

1993 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Hande Macit Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için Almnaya'ya giden Macit burada ağabeyi ile birlikte şirket kurdu. 

<h3>Mersinli Hande Macit veliaht prens ile nasıl tanıştı?</h3> <p>Hande Macit, Mecklenburg Dükalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile bir arkadaşının verdiği davette tanıştı.</p>

Mersinli Hande Macit veliaht prens ile nasıl tanıştı?

Hande Macit, Mecklenburg Dükalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile bir arkadaşının verdiği davette tanıştı.

<h3>Hande Macit nasıl düşes oldu?</h3> <p>Hande Macit, Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg ile evlenerek düşes ünvanı aldı.</p>

Hande Macit nasıl düşes oldu?

Hande Macit, Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg ile evlenerek düşes ünvanı aldı.

<p>17 Haziran’da evlenen çift için dukalık töreni 17 Eylül’de yapıldı. Çiftin Neustrelitz Kilisesi’nde yapılan nikâh törenine yaklaşık 500 davetli katıldı. Neustrelitz’de 1914’ten beri bir dukalık düğünü yapılmadığı belirtilirken, 108 yıl aradan sonra gerçekleşen bu seremonide, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu. </p>

17 Haziran’da evlenen çift için dukalık töreni 17 Eylül’de yapıldı. Çiftin Neustrelitz Kilisesi’nde yapılan nikâh törenine yaklaşık 500 davetli katıldı. Neustrelitz’de 1914’ten beri bir dukalık düğünü yapılmadığı belirtilirken, 108 yıl aradan sonra gerçekleşen bu seremonide, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu. 

Mecklenburg Hande Macit Georg Alexander

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