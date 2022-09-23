Mecklenburg düşesi Hande Macit kimdir? Mersinli Hande Macit nasıl düşes oldu?
17 Haziran’da evlenen çift için dukalık töreni 17 Eylül’de yapıldı. Çiftin Neustrelitz Kilisesi’nde yapılan nikâh törenine yaklaşık 500 davetli katıldı. Neustrelitz’de 1914’ten beri bir dukalık düğünü yapılmadığı belirtilirken, 108 yıl aradan sonra gerçekleşen bu seremonide, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.
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