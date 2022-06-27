Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası tamamlandı
Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 90. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.
Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 90. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası tamamlandı.
Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günündeki 10 bin metre yürüyüş yarışında Mazlum Demir, 40.42.09'luk derecesiyle gençler (20 yaş altı) Türkiye rekoru kırdı.
Demir, yarış içinde 20.11.00'lık 5 bin metre geçiş derecesiyle, bu mesafenin de gençler Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Başarılı sporcu, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası öncesi elde ettiği dereceyle dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi.
Öte yandan, dünkü uzun atlama yarışında rekortmen milli atlet Necati Er'in, 8.02 metrelik derecesiyle Türkiye'de son 22 yılın en iyi performansını gerçekleştirdiği aktarıldı. Necati Er, aynı zamanda rekortmen Mesut Yavaş'tan sonra 8 metre barajını geçen ikinci Türk atlet olmayı başardı.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!