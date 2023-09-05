Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman? Türkiye- Ermenistan maçı nerede oynanacak? Türkiye- Ermenistan maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman? Türkiye- Ermenistan maçı nerede oynanacak? Türkiye- Ermenistan maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5’inci maçında Ermenistan ile karşılaşacak.
TÜRKiYE- ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye- Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te oynanacak.
TÜRKiYE- ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye- Ermenistan maçı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKiYE- ERMENİSTAN MAÇ BİLETİ NE KADAR?
Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek.
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