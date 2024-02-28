Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nda flaş istifa!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:27

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:27

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

CEM SATMAN KİMDİR?

1976 yılında Ankara'da doğan Cem Satman Ankara Demirspor altyapısında futbol oynamıştır. Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi görmüştür.

14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri olan Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır. Satman evli ve bir çocuk babasıdır.