Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda ve Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 09:50
Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İLK MAÇINI KAYBETMİŞTİ

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.


FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası filenin sultanları türkiye güney kore

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler