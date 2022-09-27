Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda ve Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.
Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
İLK MAÇINI KAYBETMİŞTİ
İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.
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