Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk ediyor. Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Takımı, 2. sınavını favori Hırvatistan karşısında verecek.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Mart Salı günü (bugün) Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Hırvatistan maçında İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in düdük çalacak.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.
İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
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