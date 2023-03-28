Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk ediyor. Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:12
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Takımı, 2. sınavını favori Hırvatistan karşısında verecek.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Mart Salı günü (bugün) Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Hırvatistan maçında İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in düdük çalacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.


a milli futbol takımı Hırvatistan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024)

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