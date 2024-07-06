Türkiye - Hollanda maçı öncesi dostluk mesajları: 'Oyuna olan sevgini paylaş'
Hollanda ile Türkiye'nin milli takım hesapları bu akşam oynanacak maç öncesi dostluk paylaşımlarında bulundu. Ayrıca karşılaşma öncesi Hollanda’nın Dordrecht şehrinde sokaklar Türk ve Hollanda bayraklarıyla donatıldı.
EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımdan da X sosyal medya sitesinde dostluk paylaşımları geldi.
Hollanda Milli Takım hesabı, Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü.
Türk milli takım hesabı da tweet'i alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz. ???? https://t.co/F181dxwDPW— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) July 6, 2024
HOLLANDA SOKAKLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Türkiye - Hollanda karşılaşması öncesinde Hollanda’nın Dordrecht şehrinde sokaklar Türk ve Hollanda bayraklarıyla donatıldı.
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