Türkiye - İskoçya maçında ilk 11'ler belli oldu!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 18:50

Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aradaki ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

İlk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Cenk Özkaçar, Çağlar, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan, Cengiz, Cenk Tosun

İskoçya: Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser

EKSİKLER

Milli Takımımızda kadroya davet edilen isimlerden Merih Demiral kulübü Atalanta'nın talebi üzerine, Emre Mor ise sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

DİYARBAKIR'DA İLK MİLLİ MAÇ

Diyarbakır, A Milli Takımımızı ilk kez İskoçya maçıyla birlikte ağırlayacak. Yapımına 2014 yılında başlanan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, 10 Mayıs 2018'de Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliyle kapılarını açmıştı. Diyarbakır, iç sahadaki milli maçlarda ev sahipliği yapan 18. şehir olacak.

62 YIL SONRA İKİNCİ KEZ

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.

STEFAN KUNTZ İLE 13. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13. maçına İskoçya karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldıktan sonra C Ligi'ni deplasmanda aldığı 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisiyle tamamladı. .

TÜRKİYE 611. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak.

Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 610 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.