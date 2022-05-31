Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18:30'da başlayacak.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında bugün İtalya ile karşılaşacak. Mücadele 18:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda milli sporcular Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor.
2022 FIVB Milletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:
31 Mayıs Salı:
15.30 Tayland-Bulgaristan
18.30 TÜRKİYE-İtalya
1 Haziran Çarşamba:
15.30 Belçika-Sırbistan
18.30 Çin-Hollanda
2 Haziran Perşembe:
13.00 Tayland-Sırbistan
16.00 Bulgaristan-Hollanda
19.00 Belçika-İtalya
3 Haziran Cuma:
13.00 Sırbistan-Bulgaristan
16.00 Hollanda-İtalya
19.00 TÜRKİYE-Çin
4 Haziran Cumartesi:
13.00 Tayland-Belçika
16.00 Çin-İtalya
19.00 TÜRKİYE-Bulgaristan
5 Haziran Pazar:
13.00 Sırbistan-Hollanda
16.00 Tayland-Çin
19.00 TÜRKİYE-Belçika
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