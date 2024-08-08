Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2042 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ve Eurosport 9 kanalından naklen yayımlanacak.
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.
Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.
YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.
Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.
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