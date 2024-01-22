Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı: İşte son 16 turu eşleşmeleri!
Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6,7, ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kupada bu turun Kura Çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Hakem Kurulu istifa etti: Tüm maçlar ertelendi!