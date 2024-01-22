Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı: İşte son 16 turu eşleşmeleri!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:22

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:22

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada bu turun Kura Çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe