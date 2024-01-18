Türkiye Kupası'nda sürpriz: Süper Lig ekibi son dakikada yıkıldı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gençlerbirliği, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi ve son 16 turuna kaldı.
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Ziraat Türkiye Kupasu 5. turunda Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor ve 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.
Ev sahibi takım 23. dakikada Talha Sarıarslan ile öne geçti. Konuk takımda Aosman, 34. dakikada penaltı golüyle beraberliği sağladı. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi. Mücadelede fişi 90+4. dakikada attığı golle Aosman çekti.
Gençlerbirliği, Kayserispor'u 2-1 yenerek kupa dışına itti ve son 16'ya kaldı.
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