Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takımlar belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'ndaki maçlarla birlikte grup aşaması tamamlandı. Samsunspor, Antalyaspor'u Ndiaye ve Marius'un golleriyle 2-0 yendi. Karadeniz ekibi, 12 puanla grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Grubun diğer maçında Konyaspor, Eyüpspor'u Claro'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve 12 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi. Samsunspor'un ardından Konyaspor da çeyrek finale çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÇEYREK FİNALDE

B Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi, Aliağa'yı deplasmanda 3-1 yendi. Gençlerbirliği'nin gollerini Samed Onur (2) ve Yiğit Aydar attı.

Gençlerbirliği puanını 10 yaptı ve en iyi 3.'ler arasına girerek adını çeyrek finale yazdırdı.

B Grubu'nda Iğdır FK, Eyüpspor, Bodrumspor, Aliağa ve Antalyapor elendi.