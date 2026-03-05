Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi ihtimali!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.

Eşleşme durumunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Rams Park'ta, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde rakip olursa aynı hafta RAMS Park'ta iki derbi (lig ve kupa) oynanacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı ve bu nedenle çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

Sarı-lacivertliler aynı grupta olduğu için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları kura çekiminin 9-13 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Kupada gruplardaki puan durumu şu şekilde:

A GRUBU

(12 Puan) Galatasaray

(9 Puan) Trabzonspor

(7 Puan) Alanyaspor

B GRUBU

(9 Puan) Samsunspor

(9 Puan) Konyaspor

(7 Puan) Gençlerbirliği

(4 Puan) Iğdır FK

(4 Puan) Eyüpspor

(1 Puan) Aliağa Futbol A.Ş.

(0 Puan) Bodrum FK

(0 Puan) Antalyaspor

C GRUBU

(10 Puan) Beşiktaş

(9 Puan) Fenerbahçe