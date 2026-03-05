Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi ihtimali!

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi ihtimali!

5.03.2026 00:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi ihtimali!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin tur atlaması ile birlikte Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi eşleşmesi ihtimali ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.

Eşleşme durumunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Rams Park'ta, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde rakip olursa aynı hafta RAMS Park'ta iki derbi (lig ve kupa) oynanacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı ve bu nedenle çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

Sarı-lacivertliler aynı grupta olduğu için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları kura çekiminin 9-13 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Kupada gruplardaki puan durumu şu şekilde:

A GRUBU

(12 Puan) Galatasaray

(9 Puan) Trabzonspor

(7 Puan) Alanyaspor

B GRUBU

(9 Puan) Samsunspor

(9 Puan) Konyaspor

(7 Puan) Gençlerbirliği

(4 Puan) Iğdır FK

(4 Puan) Eyüpspor

(1 Puan) Aliağa Futbol A.Ş.

(0 Puan) Bodrum FK

(0 Puan) Antalyaspor

C GRUBU

(10 Puan) Beşiktaş

(9 Puan) Fenerbahçe

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #ziraat türkiye kupası

İlgili Haberler

Galatasaray set vermeden Kupa Voley'de Dörtlü Final'de!
Galatasaray set vermeden Kupa Voley'de Dörtlü Final'de! Galatasaray, Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen ekip oldu.
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Deplasmanda farklı galibiyet!
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Deplasmanda farklı galibiyet! Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşamasının 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Kara Kartal'dan 4 gollü galibiyet!
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Kara Kartal'dan 4 gollü galibiyet! Beşiktaş, Türkiye Kupası grup aşaması dördüncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.