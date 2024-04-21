Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmışlardı: Akhisarspor, Amatör Lig'e düştü
TFF 3. Lig'in 28. haftasında Akhisarspor, sahasında Erbaaspor'a 6-2 mağlup oldu. Akhisarspor bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala Amatör Lig'e düştü.
Akhisarspor, TFF 3. Lig'in 28. haftasında Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Akhisarspor, 6-2 kaybetti.
TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'YI KAZANMIŞLARDI
Bu sonuçla birlikte 19 puanda kalan Akhisarspor, bitime 1 hafta kala Amatör Lig'e düştü. Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmıştı.
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