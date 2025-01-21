Türkiye Kupası'nda 2. haftanın programı açıklandı!

Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Kupası'nda 2. haftanın programı açıklandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 14:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı.

İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi;

4 Şubat Salı

13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)

15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)

18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)

5 Şubat Çarşamba

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)

15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)

18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)

6 Şubat Perşembe

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)

16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)

18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)

20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)


Etiketler: #Türkiye Kupası #Fikstür #galatasaray #fenerbahçe

İlgili Haberler

Eyüpspor'dan açıklama: Galatasaray'ın Ahmed Kutucu transferinde sona doğru!

Eyüpspor'dan açıklama: Galatasaray'ın Ahmed Kutucu transferinde sona doğru!
Barış Alper Yılmaz'a İngiliz kancası: İşte Galatasaray'ın teklife yanıtı!

Barış Alper Yılmaz'a İngiliz kancası: İşte Galatasaray'ın teklife yanıtı!
Dinamo Kiev'den Galatasaray açıklaması: 'Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımı'

Dinamo Kiev'den Galatasaray açıklaması: 'Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler