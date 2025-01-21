Türkiye Kupası'nda 2. haftanın programı açıklandı!
Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta oynanacak maçların programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı.
İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi;
4 Şubat Salı
13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)
15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)
18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)
5 Şubat Çarşamba
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)
15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)
18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)
6 Şubat Perşembe
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)
16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)
18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)
20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)
Etiketler: #Türkiye Kupası #Fikstür #galatasaray #fenerbahçe
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