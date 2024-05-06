Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarının hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:01
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarının hakemleri belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cihan Aydın


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