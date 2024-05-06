Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarının hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
7 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
8 Mayıs Çarşamba:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cihan Aydın
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