Türkiye-Litvanya maçını Stephanie Frappart yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmayı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Salı günü saat 21.45’te başlayacak mücadelede İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Litvanya ile mücadele edecek. Bu zorlu maçta Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.
Frappart’ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.
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