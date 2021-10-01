Türkiye-Norveç maçında, Norveç'in 2 yıldızı sahada olamayacak
8 Ekim'de oynanacak Türkiye-Norveç maçında, Erling Haaland ve Alexander Sörloth forma giyemeyecek.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyeceğini açıkladı. Böylece 8 Ekim'de oynanacak Türkiye-Norveç maçında yer alamayacak.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, “Haaland'ın ağrıları çok şiddetli. Augsburg maçında yok. Onu şimdilik burada tutacağız ve önümüzdeki zamanı onun için nasıl iyi değerlendireceğimize bakacağız. Milli Takım’a gitmiyor." dedi.
NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDAN AÇIKLAMA
Norveç Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada "Erling Braut Haaland, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund'un yaklaşan maçında forma giyemeyecek. Haaland'ın Türkiye ve Karadağ'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsiz ve Norveç ile Dortmund'un sağlık ekipleri yakın temas halinde olacak. Erling hakkında daha iyi haberler umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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