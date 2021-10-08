Türkiye - Norveç milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08 Ekim 2021 Cuma, 07:52

Milli takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek.

NORVEÇ'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Konuk Norveç sakatlık kriziyle İstanbul'a geldi. 10 futbolcusu eksik olan İskandinav ekibinde, Erling Haaland ve Alexander Sörloth maç kadrosunda yer almıyor.

Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.