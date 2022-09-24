Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e nasıl gider?
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde sona bir hafta zirvedeki yerini korudu ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Türkiye böylece Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e gitme hakkına da sahip oldu. Peki A Milli Takım, Uluslar Ligi'nden Avrupa Şampiyonası'na nasıl gider?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile sahasında 3-3 berabere kalan A Milli Takım 13 puana ulaştı ve bitime bir hafta kala B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi ve EURO 2024'e gitme hakkına sahip oldu.
TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2024'E NASIL GİDER?
Avrupa Şampiyonası'nın formatına göre turnuvaya katılacak 3 takım, Uluslar Ligi kontenjanıyla turnuvaya dahil olacak. Türkiye, Uluslar Ligi'nde topladığı puanlarla bu kontenjandan şampiyonaya katılma hakkına sahip.
Uluslar Ligi'nde A, B ve C Ligi'nde en çok puan toplayan ve Avrupa Şampiyonası bileti alamayan takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda her ligin kazananı EURO 2024'e gidecek.
Örneğin A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde turnuvaya katılım sağlayamazsa, C Ligi'nde en çok puan toplayan diğer üç takımla yarışacak. Play-off'ta yarı final maçları çift ayaklı, final maçı ise tek ayaklı oynanacak. Finali kazanan takım Avrupa Şampiyonası'na gidecek.
TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF OYNAMASI DURUMUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ
Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlamadığı için henüz play-off turunda mücadele edecek ülkeler kesin değil.
Ancak şu ana kadar C Ligi'nde en fazla puan toplayan 4 takım şu şekilde:
- Türkiye
- Yunanistan
- Kazakistan
- Gürcistan
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