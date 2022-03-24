Türkiye'nin Portekiz maçı kadrosu belli oldu
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile yapacağı maçın kadrosunu duyurdu. Açıklanan kadroda yer almayan 4 isim dikkat çekti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçı kadrosu açıklandı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok, kadroda yer almadı.
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
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