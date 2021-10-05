Türkiye'nin rakibi Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, sakatlıklardan dert yandı
A Milli Takım'ın rakibi Norveç'te sakatlıklarla boğuşan teknik direktör Stale Solbakken, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız" dedi.
Norveç Milli Takımı, Türkiye maçı öncesinde sakatlık krizi yaşıyor.
Alexander Sörloth'un ardından Erling Haaland'ın da Ay Yıldızlılar karşısında oynayamayacağı kesinleşti.
Yıldız golcüyü kadrodan çıkardıklarını açıklayan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, sakatlıklar nedeniyle dert yandı.
Solbakken, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Haaland'ın durumunu kesinleştirmek için bugün son testleri bekledik ama maalesef Türkiye maçında olmayacak. Gruptaki en kritik maçımıza bu kadar eksikle gitmek bütün planlarımızı bozdu." ifadelerini kullandı.
Vikinglerde Haaland ve Sörloth'un yanı sıra, Premier League'de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.
Solbakken, tüm biletlerin tükendiği Türkiye deplasmanında yaşayacakları atmosfere dikkat çekti: "Türk taraftarları maç boyunca çıkarbilecekleri en yüksek sesi çıkarıyor. Oradaki maçlarda birbirinizle iletişim kurmak bile zor. Cuma akşamı bir cadı kazanında oynayacağız ve oradan çıkış yolunu bulmalıyız."
8 Ekim'de oynanacak maç öncesinde Norveç Milli Takımı'nın Arsenalli orta sahası Martin Odegaard'ın da durumu belirsiz.
İngiliz ekibinin oynadığı son maçı tamamlayamayan yıldız oyuncu, milli takımın ilk antrenmanına katılmadı.
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