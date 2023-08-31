Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Twente Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Fabio Moresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan yayımlanacak.
Müsabakada Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.
Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan Manchester United'a transferi bitme aşamasında olan Altay Bayındır da Hollanda'ya götürülmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Bruns, M. Rots, Kjolo, Steijn, D. Rots, Taha, Naci, Ugalde
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kent, Umut5 Avrupa maçında rakip filelere 20 gol
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü.
Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesinde 101. galibiyetini hedefliyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi ise 5-1'lik skorla yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
SON 17 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET
Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupaları genelinde çıktığı 259 müsabakada ise 100 galibiyet aldı, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 346 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDE 8. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 8. maçını yapacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.
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