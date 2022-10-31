Twitter, Fatih Terim hashtag'ine GOAT emojisi ekledi
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, Fatih Terim hashtag'ine GOAT (keçi) emojisi ekledi.
Netflix'te kısa bir süre önce belgeseli yayımlanan Fatih Terim için bir hamle de Twitter'dan geldi.
Twitter, deneyimli teknik direktör için Fatih Terim etiketine Greatest Of All Time (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması anlamına gelen GOAT emojisi koydu.
Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.
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