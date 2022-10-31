Twitter, Fatih Terim hashtag'ine GOAT emojisi ekledi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 23:19

Netflix'te kısa bir süre önce belgeseli yayımlanan Fatih Terim için bir hamle de Twitter'dan geldi.

Twitter, deneyimli teknik direktör için Fatih Terim etiketine Greatest Of All Time (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması anlamına gelen GOAT emojisi koydu.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.