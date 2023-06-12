U20 Dünya Kupası'nda zafer Uruguay'ın!

Uruguay, U20 Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:58
U20 Dünya Kupası'nda zafer Uruguay'ın!
Abone Ol google-news

U20 Dünya Kupası final maçında Uruguay ile İtalya karşı karşıya geldi.

Arjantin'in La Plate kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan final maçını Uruguay 1-0 kazanarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.

Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren tek golü 85. dakikada Luciano Rodriguez kaydetti. Turnuvanın favorilerinden olan İtalya, final maçında gol bulmayı başaramayarak beklentilerin altında kaldı.


uruguay U20 Dünya Kupası italya

İlgili Haberler

Adana'da UEFA Avrupa Konferans Ligi coşkusu!

Adana'da UEFA Avrupa Konferans Ligi coşkusu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu
UEFA'dan İstanbul'daki taraftarlara 'taksi' uyarısı!

UEFA'dan İstanbul'daki taraftarlara 'taksi' uyarısı!

En Çok Okunan Haberler