U20 Dünya Kupası'nda zafer Uruguay'ın!
Uruguay, U20 Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
U20 Dünya Kupası final maçında Uruguay ile İtalya karşı karşıya geldi.
Arjantin'in La Plate kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan final maçını Uruguay 1-0 kazanarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.
Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren tek golü 85. dakikada Luciano Rodriguez kaydetti. Turnuvanın favorilerinden olan İtalya, final maçında gol bulmayı başaramayarak beklentilerin altında kaldı.
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