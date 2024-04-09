UConn, üst üste ikinci kez NCAA şampiyonu oldu!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:18

Güncelleme: 09.04.2024 - 10:18

UConn Huskies, Purdue Boilermakers'ı mağlup ederek üst üste ikinci NCAA şampiyonluğunu kazandı.

UConn, geçtiğimiz gece Glendale, Arizona'daki State Farm Stadyumu'nda Purdue'yi 75-60 skorla yenerek 2024 NCAA erkekler basketbol şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Tristen Newton 20 sayıyla UConn'a liderlik ederken, Stephon Castle 15 sayı ekledi. Purdue'nun 2.23'lük pivotu Zach Edey ise, 37 sayı ve 10 ribaundla maçın en skorer ismi oldu.

UConn, geçtiğimiz sezon San Diego State'e karşı kazandığı zaferin ardından NCAA erkekler basketbol tarihinde arka arkaya ulusal şampiyonluk kazanan sekizinci takım oldu. Böyle bir başarıya ulaşan en son takım, 2007'de Florida Gators ekibiydi.

Tarihinde altıncı ulusal şampiyonluğuna ulaşan UConn, altı veya daha fazla NCAA şampiyonluğu kazanan UCLA (11), Kentucky (8) ve Kuzey Carolina (6) üniversiteleri arasına katıldı.

Purdue tarihinde üç kez Final Four'a yükselmiş ve bir kez şampiyonluk maçına çıkmış olsa da, NCAA Turnuvasını hiçbir zaman kazanamamıştı.