Udinese'de Nicolo Zaniolo krizi: Menajerinden flaş açıklama

İtalya Serie A'da önceki sezonu Udinese'de tamamlayan Nicolo Zaniolo'nun bonservisini İtalyan ekibi aldı. Deneyimli futbolcu, Udinese'ye transfer olsa da yeni sözleşmesiyle ilgili problem devam ediyor.

YENİ SÖZLEŞME SORUNU

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Zaniolo'nun Udinese'ye transfer olmasının ardından kulüpten daha yüksek bir maaş talep ettiği ancak bu isteğin karşılanamadığı belirtilmişti. Bu sorunun devam etmesi halinde Zaniolo'nun takımdan ayrılmayı talep edebileceği de öne sürülmüş, Napoli ve Lazio'nun 26 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ettiği aktarılmıştı. Ek olarak Udinese ile Zaniolo'nun bonservisin alınması halinde sözleşme şartlarını görüşeceği aktarılmıştı.

"ANLAŞMA YOK"

Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Sky Sports'a verdiği demeçte görüşmelerin devam ettiğini belirtip, "Taraflar şu anda anlaşmaya varamadı. Görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz bir anlaşma yok. Her an uygun bir an olabilir ancak koşullar aynı kalırsa, Udinese'nin dışında ortaya çıkacak fırsatları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ZANIOLO'NUN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Udinese formasıyla önceki sezon 34 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 6 asist kaydetti. Galatasaray'a 2023 yılında transfer olan İtalyan futbolcu, sonrasında Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak oynamıştı.