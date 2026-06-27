Cumhuriyet Gazetesi Logo
Udinese'de Nicolo Zaniolo krizi: Menajerinden flaş açıklama

Udinese'de Nicolo Zaniolo krizi: Menajerinden flaş açıklama

27.06.2026 16:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Udinese'de Nicolo Zaniolo krizi: Menajerinden flaş açıklama

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo'yla yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. İtalyan futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İtalya Serie A'da önceki sezonu Udinese'de tamamlayan Nicolo Zaniolo'nun bonservisini İtalyan ekibi aldı. Deneyimli futbolcu, Udinese'ye transfer olsa da yeni sözleşmesiyle ilgili problem devam ediyor.

YENİ SÖZLEŞME SORUNU

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Zaniolo'nun Udinese'ye transfer olmasının ardından kulüpten daha yüksek bir maaş talep ettiği ancak bu isteğin karşılanamadığı belirtilmişti. Bu sorunun devam etmesi halinde Zaniolo'nun takımdan ayrılmayı talep edebileceği de öne sürülmüş, Napoli ve Lazio'nun 26 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ettiği aktarılmıştı. Ek olarak Udinese ile Zaniolo'nun bonservisin alınması halinde sözleşme şartlarını görüşeceği aktarılmıştı.

"ANLAŞMA YOK"

Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Sky Sports'a verdiği demeçte görüşmelerin devam ettiğini belirtip, "Taraflar şu anda anlaşmaya varamadı. Görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz bir anlaşma yok. Her an uygun bir an olabilir ancak koşullar aynı kalırsa, Udinese'nin dışında ortaya çıkacak fırsatları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ZANIOLO'NUN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Udinese formasıyla önceki sezon 34 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 6 asist kaydetti. Galatasaray'a 2023 yılında transfer olan İtalyan futbolcu, sonrasında Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak oynamıştı.

İlgili Konular: #galatasaray #udinese #Nicolo Zaniolo

İlgili Haberler

Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti
Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic üç isimle yollarını ayırdı.
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e tam yetki: 11 madde kabul edildi
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e tam yetki: 11 madde kabul edildi Galatasaray’da düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunun yetki istediği 11 madde de kabul edildi.
Galatasaray MCT Technic'ten Can Korkmaz kararı! Resmen açıklandı...
Galatasaray MCT Technic'ten Can Korkmaz kararı! Resmen açıklandı... Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 33 yaşındaki oyuncu Can Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.