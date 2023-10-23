Udinese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:09

İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Andrea Sottil yönetimindeki Udinese, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

UDİNESE - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

UDİNESE - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Paride Tremolada'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Udinese, ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Lecce ise kendi sahasında ağırladığı Sassuolo ile 1-1 berabere kalmıştı.