Udinese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:09
Udinese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Andrea Sottil yönetimindeki Udinese, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

UDİNESE - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

UDİNESE - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Paride Tremolada'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Udinese, ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Lecce ise kendi sahasında ağırladığı Sassuolo ile 1-1 berabere kalmıştı.


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