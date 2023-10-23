Udinese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Udinese, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Andrea Sottil yönetimindeki Udinese, kendi sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
UDİNESE - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
UDİNESE - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Paride Tremolada'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Udinese, ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Lecce ise kendi sahasında ağırladığı Sassuolo ile 1-1 berabere kalmıştı.
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