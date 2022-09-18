Udinese Tolgay Arslan ile liderlik koltuğuna oturdu! Udinese 3-1 Inter
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Tolgay Arslan'ın gol perdesini kapattığı maçta Udinese, 1-0 geriye düşmesine rağmen Inter'i 3-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
İtalya Serie A'da Udinese ile Inter karşılaştı. Inter karşısında geriye düşen Udinese, geriden gelerek 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
Inter'in golünü 5. dakikada frikikten Nicolo Barella kaydetti. Udinese'nin golleri 22. dakikada Milan Skriniar (kendi kalesine), 84. dakikada Jaka Bijol ve 90+3. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi.
İtalya'da son 5 lig maçını kazanan Udinese puanını 16'ya yükseltti. Son 3 deplasmanda kaybeden Inter ise 12 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde aranın ardından Udinese, Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona'ya konuk olacak. Inter, Zeki Çelik'in takımı Roma'yı ağırlayacak.
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