Udinese Tolgay Arslan ile liderlik koltuğuna oturdu! Udinese 3-1 Inter

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Tolgay Arslan'ın gol perdesini kapattığı maçta Udinese, 1-0 geriye düşmesine rağmen Inter'i 3-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 16:14
Udinese Tolgay Arslan ile liderlik koltuğuna oturdu! Udinese 3-1 Inter
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İtalya Serie A'da Udinese ile Inter karşılaştı. Inter karşısında geriye düşen Udinese, geriden gelerek 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Inter'in golünü 5. dakikada frikikten Nicolo Barella kaydetti. Udinese'nin golleri 22. dakikada Milan Skriniar (kendi kalesine), 84. dakikada Jaka Bijol ve 90+3. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi.

İtalya'da son 5 lig maçını kazanan Udinese puanını 16'ya yükseltti. Son 3 deplasmanda kaybeden Inter ise 12 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde aranın ardından Udinese, Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona'ya konuk olacak. Inter, Zeki Çelik'in takımı Roma'yı ağırlayacak.



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