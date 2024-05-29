UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final zamanı: Olympiakos - Fiorentina

Yunan ekip Olympiakos ile İtalyan kulüp Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:39
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final zamanı: Olympiakos - Fiorentina
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UEFA Konferans Ligi finalinde şampiyon belli oluyor.

Dev finalde Yunan ekibi Olympiakos ile İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya gelecek.

AEK Arena'da oynanacak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek ve karşılaşma TSİ 22.00'de TV8.5'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Iborra, Hezze; Fortounis, Chiquinho, Podance; El Kaabi.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

OLYMPIAKOS'UN YOLU

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Olympiakos; grubunu üçüncü sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne katıldı.

Olympiakos sırasıyla Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.

FIORENTINA'NIN YOLU

Fiorentina ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamladı.

İtalyan ekibi ise, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü mağlup ederek adını finale yazdırdı.


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