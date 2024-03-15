UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:12
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:

AC Milan - AS Roma 

Liverpool - Atalanta 

Bayer Leverkusen - West Ham United 

Benfica - Marsilya 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta

Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta oynanacak. Finale İrlanda'daki Dublin Stadyumu ev sahipliği yapacak.


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