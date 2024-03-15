UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Çeyrek final turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:
AC Milan - AS Roma
Liverpool - Atalanta
Bayer Leverkusen - West Ham United
Benfica - Marsilya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United
AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta oynanacak. Finale İrlanda'daki Dublin Stadyumu ev sahipliği yapacak.
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