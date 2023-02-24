UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:34

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:34

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla sona erdi. Oynanan 16 karşılaşmanın ardından takımlar adlarını son 16 turuna yazdırdı.



HANGİ TAKIMLAR SON 16'YA KALDI?

Trabzonspor Konferans Ligi’nde Basel’e 1-0’ın rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi’nde; Bayer Leverkusen, Sporting CP, Juventus, Sevilla, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turu biletini alırken; UEFA Konferans Ligi’nde ise Anderlecht, Lazio, AEK Larnaca, FC Sheriff, Fiorentina, Lech Poznan, Basel ve Gent tur atlayan takımlar oldu.



Avrupa Ligi

Arsenal (İngiltere), Real Betis, Real Sociedad (İspanya), Fenerbahçe (Türkiye), Ferencvaros (Macaristan), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin son 16 turuna doğrudan katılacak.

Play-off turunda Nantes (Fransa)-Juventus (İtalya), Midtjylland (Danimarka)-Sporting Lizbon (Portekiz), Monaco (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya), PSV (Hollanda)-Sevilla (İspanya), Manchester United (İngiltere)-Barcelona (İspanya), Rennes (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Union Berlin (Almanya)-Ajax (Hollanda) ve Roma (İtalya)-Salzburg (Avusturya) eşleşmelerinin galipleri de Avrupa Ligi son 16 turuna dahil olacak.

Avrupa Konferans Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Nice (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere), son 16 turuna direkt dahil olacak.

Cluj (Romanya)-Lazio (İtalya), Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Partizan (Sırbistan)-Sheriff (Moldova), Anderlecht (Belçika)-Ludogorets (Bulgaristan), Gent (Belçika)-Karabağ (Azerbaycan), Basel (İsviçre)-Trabzonspor, Lech Poznan (Polonya)-Bodo/Glimt (Norveç) ve Fiorentina (İtalya)-Braga (Portekiz) eşleşmelerinde tur atlayanlar da Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları bugün çekilecek.



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te gerçekleşecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat 15:00'te yapılacak.



Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.



FENERBAHÇE SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİR'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı lacivertli takım Play Off turunu geçen şu takımlardan birisiyle eşleşecek:

Manchester United (İngiltere)

Shakhtar (Ukrayna)

Union Berlin (Almanya)

Roma (İtalya)

Juventus (İtalya)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya)

Sivasspor ve Başakşehir de kura çekimlerine seri başı olarak girecek. İki ekibin de muhtemel rakipleri şöyle:

Gent (Belçika)

Lech Poznan (Polonya)

Fiorentina (İtalya)

Lazio (İtalya)

AEK Larnaca (Kıbrıs)

Sheriff (Moldova)

Anderlecht (Belçika)

Basel (İsviçre)