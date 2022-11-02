UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Trabzonspor, perşembe günü gruplarındaki son karşılaşmalarına çıkacak. Fenerbahçe, grup liderliği için deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Trabzonspor ise gruptan çıkmak için kendi sahasında Macar ekip Ferençvaroş'u konuk edecek.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 20.45'te sahasında Macar temsilcisi Ferençvaroş'u ağırlayacak.
Gruplarda son hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa)
20.45 Trabzonspor-Ferençvaroş (Macaristan)
20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe
23.00 Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya)
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç)
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