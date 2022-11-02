UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:50

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 20.45'te sahasında Macar temsilcisi Ferençvaroş'u ağırlayacak.

Gruplarda son hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa)

20.45 Trabzonspor-Ferençvaroş (Macaristan)

20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe

23.00 Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç)