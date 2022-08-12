UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ile Malmö eşleşti.
Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:
Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)
HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)
Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)
Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)
Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)
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