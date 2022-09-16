UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, HJK'yi 3 golle geçti!

16 Eylül 2022 Cuma, 00:30

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Roma, sahasında Finlandiya temsilcisi HJK'yi konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazanarak bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.



Karşılaşmanın 14. dakikasında Tenho'nun kırmızı kart görmesiyle HJK 10 kişi kalırken Roma, maça deyim yerindeyse önde başladı. Maçta ilk yarı golsüz geçilirken İkinci yarıda oyuna dahil olan Dybala, 47. dakikada eşitliği bozan isim oldu. 49'da Pellegrini farkı ikiye çıkarırken 68. dakikada Belotti farkı üçe çıkararak skoru belirledi.



Bu sonuçla Roma, 3 puana yükselirken HJK ise yine puanla tanışamadı.