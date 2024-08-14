UEFA Avrupa Ligi'ni işaret etmişti: İşte Jose Mourinho'nun unutamadığı maç!

Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:53

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:53

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Lille maçının ardından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili dikkat çeken sözlerinin sebebi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin Fenerbahçe'ye daha uygun bir turnuva olduğunu söyleyen Portekizli teknik direktör, "Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik olarak kayıp yaşadık, dünyanın en büyük takımları ile oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık, belki 1-2 büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık. 'Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak' cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin" diyerek 2022-23 sezonunda Roma'nın başındayken kaybettiği UEFA Avrupa Ligi finaline değindi.

ROMA - SEVILLA MAÇINDA NE OLMUŞTU?

2022-23 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma ile Sevilla normal süresi 1-1 biten maçta karşılaşmış, penaltı atışlarında kupayı Sevilla kazanmıştı.

Maçın son anlarında Roma'nın penaltı beklediği bir pozisyonda hakem Anthony Taylor devam kararı vermiş, sarı kartı olan Erik Lamela'nın ikinci sarı kart görebileceği bir pozisyonda ise kart çıkartmamıştı.

OTOPARKTA BEKLEMİŞTİ

Bunun üzerine penaltı atışlarında kupayı rakibine veren Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finalini kaybetmişti.

Maçın ardından hakem Anthony Taylor'ı stadyum otoparkın bekleyen Mourinho, Taylor'ı görünce, "Rezillik, lanet olası bir rezillik! Rosetti bile pozisyonun penaltı olduğunu söyledi ama sen vermedin" diyerek Taylor'a tepki göstermişti.

Öte yandan maçın ardından aldığı ikincilik madalyasını taraftarlara hediye eden Mourinho, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağız ve aslında bu iyi bir şey. Çünkü orası bize göre bir yer değil. Umarım Anthony Taylor önümüzdeki yıl sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını yönetir ve bu akşam burada yaptığı rezaleti orada da yapar. Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. İspanyol gibi görünen bir hakemin bir maçtı" sözlerini sarf etmişti.